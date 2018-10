Déi nei Lëtzebuerger Sitcom, realiséiert vum Marco Serafini mat ënnert anerem dem Tommy Schlesser an dem Hana Sofia Lopes. All Dënschdeg um 20 Auer.

"Zëmmer ze verlounen" ass eng Produktioun vu Calach Films mat der Ënnerstëtzung vum Film Fund Luxembourg an RTL Lëtzebuerg.

Episod 5: "JENNY - D'Dänzerin"

De Max huet es sat mat Sous-Locatairen, mee wéi déi attraktiv Dänzerin Jenny virun der Dier steet, ass dee Virsaz séier vergiess. Fir d'éischte Kéier säit der Trennung vum Sophie, interesséiert de Max sech erëm fir eng aner Fra.



D’Jenny gëtt a sengem Living online Gymnastiksstonnen, an net just de Max, mee och säi Kolleg, den Ivan, an den Theaterproduzent Nathan kucke gären no. Souguer d’Valerie ass dem Jenny sengem Charme erleeën. Mee da kritt d’Jenny, amplaz vum Max, d’Roll an engem Theaterstéck.

Episod 4: "GABRIELA - "Mme. De Kommissär""

Den neie Matbewunner, een eeleren Här, ass agreabel roueg. Ze vill roueg. De Max fënnt hien, zwee Deeg nodeems hien erageplënnert ass, dout am Bett. An ënnert dem Max sengem Bett eng Wallis mat vill Suen.



De Max panikéiert a rifft d’Valerie fir ze hëllefen. Hatt rifft d’Police. Et kënnt nach schlëmmer wéi de Max gefaart huet. Déi jonk Kommissärin verdächtegt net just hien als Mäerder, mee och d’Valerie. A si sammelt Beweiser. Gëtt et iwwerhaapt nach eng Chance fir net verhaft zeginn?

Episod 3: PAUL - Mama Mia

Episod 2: Philippe

Episod 1: Henri