Déi nei Lëtzebuerger Sitcom, realiséiert vum Marco Serafini mat ënnert anerem dem Tommy Schlesser an dem Hana Sofia Lopes. All Dënschdeg um 20 Auer.

"Zëmmer ze verlounen" ass eng Produktioun vu Calach Films mat der Ënnerstëtzung vum Film Fund Luxembourg an RTL Lëtzebuerg.

Episod 6: "YVES - De Pompjee"

De jonken Yves wunnt an der Tëschenzäit beim Max. Schonn als klengt Kand war säi gréissten Dram eng Kéier Pompjee ze ginn. Fir ze Üben installéiert hien eng “Pole“-Staang am Max sengem Living.



Wéi bei engem vu sengen Asätz en Hamster ëm d’Liewe kënnt, ass dat fir den Yves en traumatescht Erliefnis. Nuechtelaang versauert hien dem Max säi Schlof. Dobäi huet de Max deen dréngend néideg, well hie fir eng Reklamm jonk a falefräi muss ausgesinn. Schliisslech muss de Max dem Sophie seng professionell Hëllef froen.

Episod 5: JENNY - D'Dänzerin

De Max huet es sat mat Sous-Locatairen, mee wéi déi attraktiv Dänzerin Jenny virun der Dier steet, ass dee Virsaz séier vergiess. Fir d'éischte Kéier säit der Trennung vum Sophie, interesséiert de Max sech erëm fir eng aner Fra.



D’Jenny gëtt a sengem Living online Gymnastiksstonnen, an net just de Max, mee och säi Kolleg, den Ivan, an den Theaterproduzent Nathan kucke gären no. Souguer d’Valerie ass dem Jenny sengem Charme erleeën. Mee da kritt d’Jenny, amplaz vum Max, d’Roll an engem Theaterstéck.

Episod 4: GABRIELA - Mme. De Kommissär



Episod 3: PAUL - Mama Mia

Episod 2: PHILIPPE - Den Docter

Episod 1: HENRI - De Psychiater