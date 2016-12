De spezielle Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg fir d'Feierdeeg gëtt all Dag am Livestream op RTL.lu an op der App gewisen.

Den Owend op der Télé an hei am Livestream

LIVESTREAM vum 1. RTL

Concert: Vill Harmonie an der Breechkaul





18h00: 5minutes18h05: TIRLITIVI - Planet Kids18h30: Documentaire: "routwäissgro"Episod: "Wou deet et wéi?"Realisatioun : Govinda Van Maele19h00: Journal19h20: Magazin Spezial: Wäit ewech vun doheem19h30: Journal + Magazine20h00:Serge Tonnar & LegotripMam Orchestre de Chambre de Luxembourg an de Cojellico's JangenEng eemoleg Kuliss, en eemolegt Event: den 8. an 9. September hunn de Serge Tonnar & Legotrip mam Orchester Owes am beliichten Amphitheater zu Bäertref an der Breechkaul gespillt. RTL diffuséiert dësen 2 Stonne laange Concert vun 20 Auer un integral op der Télé, um Radio an um Internet.