De spezielle Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg fir d'Feierdeeg gëtt all Dag am Livestream op RTL.lu an op der App gewisen.

Den Owend op der Télé an hei am Livestream

LIVESTREAM vum 1. RTL

18h00: 5minutes18h05: TIRLITIVI - Planet Kids18h30:D'Race across America ass déi schwéierste Course op der Welt. RTL huet den Ultracyclist Ralph Diseviscourt op deene 4.940 Kilometer begleet.19h00: Journal19h20: Sport Rétro 201619h30: Journal + Magazine20h00:Den Tim Hensgen an den Tom Flammang kucke mat eise beschten Cyclisten op e spannend Vëlosjoer zeréck. Invitéen um Plateau sinn de Jempy Drucker, de Bob Jungels, de Fränk Schleck, d’Christine Majerus an de Ralph "Dizzy" Diseviscourt.