De spezielle Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg fir d'Feierdeeg gëtt all Dag am Livestream op RTL.lu an op der App gewisen.

Den Owend op der Télé an hei am Livestream

LIVESTREAM vum 1. RTL





















18h00: 5minutes18h05: TIRLITIVI - Planet Kids18h30: Documentaire: "routwäissgro"Episod: "Am Numm vum Papp"Realisatioun: Rui Eduardo Abreu19h00: Journal19h20: Magazin Spezial: Wäit ewech vun doheem „Jos Hames“19h30: Journal + Magazine20h00:Realisatioun : Max JacobyProductioun : Les Films FauvesDurée : 19′Joer: 2015Mat: Philippe Decker, Anouk Wagener, Roland Gelhausen, Léonie Kalte, Teddy Fereira, Patricia GollereDe Jérôme muss seng Studien ënnerbriechen well doheem um Haff bei sengen Elteren eng Persoun op eng mysteriéis Manéier verschwonnen ass..Realisatioun : Eric LamhèneProductioun : Samsa FilmDurée : 16′Joer: 2014Mat: Etienne Halsdorf, Jules Waringo, Mathieu Reding, Hadrien Frio, Brigitte UrhausenDe Jules, de Felix an de Matthieu sinn aflossräich Teenager deene just eppes wichteg ass: Spaas ze hunn. An dowéinst decidéiert de Jules, de Leader vum Grupp, de Joé eng Nuecht mat op den Tour ze huelen.Realisatioun : Nadia MasriProductioun : Amour Fou LuxembourgDurée : 22′Joer: 2016Mat: Luc Schiltz, Tommy Schlesser, Julie Kieffer, Jean-Paul Raths, Joël DelsautDe Pol, 30 Joer al, leift mat senger Frëndin Julie zesummen. E puer Deeg viru Chrëschtdag, daucht op eemol säin onbekannten Hallefbrudder Jérôme op, deen eng Zäitchen am Prisong souz.