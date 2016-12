De spezielle Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg fir d'Feierdeeg gëtt all Dag am Livestream op RTL.lu an op der App gewisen.

Den Owend op der Télé an hei am Livestream

LIVESTREAM vum 1. RTL





18h00: 5minutes18h05: TIRLITIVI - Planet Kids18h30: Documentaire: "routwäissgro"Episod: "Vënz de Prënz"Realisatioun: Thierry Besseling & Loïc Tanson19h00: Journal19h20: Magazin Spezial: Wäit ewech vun doheem19h30: Journal + Magazine20h00:Realisatioun : Toby Genkel, Sean McCormackProductioun : Fabrique d’Images, Ulysses, Skyline, Moetion FilmsDurée : 85′Joer: 2015Lëtzebuergesch Versioun vu Linster Studios mat de Stëmme vun Shayan Monadjemi, Myriam Jander, Simon Larosche, Susy Lentz, Jules Werner, Christophe Strotz, Fausti Cima, Jean Bermes, Marion Welter, Mady Dürrer, Sarah Thoss, Ken Nnganyadi, Raoul AlbonettiDe Kinnek vun den Déieren huet ganz schlecht Noriichten: Et kënnt eng gewalteg Flut déi alles iwwerschwemmt. Ee Gléck, de Noah huet eng Arche gebaut déi d'Déieren alleguer rette soll. Alleguer? Jo, wann s'op der Lëscht stinn.De Finny an dat klengt Lia spillen a passe net op, si hu jo Näischt ze fäerten, oder dach? O mei wat ass dann dat do? Déi Flut rappt alles mat ewech och dem Noah seng Arche. Oh nee... déi zwee si jo guer net drop..