De spezielle Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg fir d'Feierdeeg gëtt all Dag am Livestream op RTL.lu an op der App gewisen.

Den Owend op der Télé an hei am Livestream

LIVESTREAM vum 1. RTL









18h00: 5minutes18h05: TIRLITIVI - Planet Kids18h30: Documentaire: "routwäissgro"Episod: "Meng Heemecht"Realisatioun: Jacques Molitor19h00: Journal19h20: Magazin Spezial: Wäit ewech vun doheem19h30: Journal + Magazin20h00:Realisatioun : Jaco Van DormaelProductioun : Juliette FilmsDurée : 113′Joer: 2015Mat: Marco Lorenzini, Catherine Deneuve, Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Anna TentaVersioun: op franséisch"Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son fils mais très peu de sa fille. Sa fille c'est moi. Je m'appelle Ea et j'ai dix ans. Pour me venger j'ai balancé par sms les dates de décès de tout le monde..."