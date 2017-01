De spezielle Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg fir d'Feierdeeg gëtt all Dag am Livestream op RTL.lu an op der App gewisen.

D’Stéck kann een “tëscht den Zeilen” och als klengen Hommage un de Lëtzebuerger Schrëftsteller Marcel Reuland gesinn, deen a sengem Spill vun der Bidden (1946) déi mëttelalterlech Farce du Cuvier neiverschafft huet. De Guy Rewenig geet a senger Versioun nach e Schratt méi wäit a weist e “modernen” Trio an enger Gesellschaft, déi sech selwer an e Fiasko dreift.

18h00: 5minutes18h05: TIRLITIVI - Planet Kids18h30: Documentaire: "routwäissgro"Episod: "De Marathon vum Glawen"Realisatioun: Geneviève Mersch19h00: Journal19h20: Magazin Spezial: Wäit ewech vun doheem19h30: Journal + Magazin20h00:Text: Guy RewenigRegie: Frank HoffmannMusek: René NussKostümer: Denise SchumannRegieassistanz: Sally MerresMat: Marc Baum, Monique Reuter, Brigitte UrhausenVun engem Dag op deen aneren ass op eemol alles ganz anescht, wéi et war: Zwou Fraen an e Mann, déi bis dohinner gemittlech a kammout an hirem smart home gelieft hunn, musse sech komplett nei organiséieren, fir net ënnerzegoen. Si geroden uneneen, maache sech Virwërf, bekriche sech, probéieren, d’Situatioun an de Grëff ze kréien, lamentéieren oder loossen hirer Roserei fräie Laf. Wie gewënnt? Deen narzissteschen, egozentresche Mann? Oder déi zwou energesch Fraen, déi matzen an der Katastroph eng praktesch Léisung fir d’Iwwerliewe fanne wëllen?