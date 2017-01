Am Pisa de Wëssensmagazin um 19 Auer heescht et "Pimp my Food". Doran dréit sech alles ëm Zousazstoffer an de Liewensmëttel.Vum Notzen an dem Geschäft mat VitaminnenWann et kal dobaussen ass an d'Sonn net dacks um Himmel steet. Da fille vill Leit sech schwaach a boosten hir Gesondheet mat Vitaminnen. Am Pisa weise mer firwat eise Kierper Vitaminne brauch. Op Vitamin-Pëllen iwwerhaapt eppes bréngen. An op lo am Wanter wierklech jidderee muss Vitamin D anhuelen. Den Dante mécht fir eis de grousse Vitamin-Check. Wat muss een iessen, datt ee genuch Vitaminne kritt? An de Mister Science wëll erausfannen op wat een an der Kichen oppassen muss, datt een d'Vitaminnen net futti kacht.Zousazstoffer an de LiewensmëttelEisepolver an de Kornflakes. Kënschtlech Pigmenter am Saumon. Additiven am Brout. An Zousazstoffer a Fäerdeg-Produiten. Op villen Iesswueren steet eng laang Lëscht mat Ingrédienten. Am Pisa weise mer firwat verschidden Additiven benotzt ginn. Froen de Bäcker wat wierklech alles am Brout ass. De Mister Science wëll e falsche Steak als richtege verkafen. An de bekannte Liewensmëttel-Chemiker Hervé This demonstréiert eis a sengem Paräiser Labo seng "cuisine note à note".