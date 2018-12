De spezielle Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg fir d'Feierdeeg gëtt all Dag am Livestream op RTL.lu an op der App gewisen.

Freideg, 28. Dezember 2018



18h25: 5 minutes

18h30: Review Spezial

De kritesche Kinosmagazin. Wéi eng Filmer lafen elo am Kino a wéi kommen se bei onse Filmexperten un?



18h57: Meteoflash

19h00: Zëmmer ze verlounen - Episod 6: "YVES - De Pompjee"

De jonken Yves wunnt an der Tëschenzäit beim Max. Schonn als klengt Kand war säi gréissten Dram enker Pompjee ze ginn. Fir ze Üben installéiert hien eng “Pole“-Staang am Max sengem Living. Wéi bei engem vu sengen Asätz en Hamster ëm d’Liewe kënnt, ass dat fir den Yves en traumatescht Erliefnis. Nuechtelaang versauert hien dem Max säi Schlof. Dobäi huet de Max deen dréngend néideg, well hie fir eng Reklamm jonk a falefräi muss ausgesinn. Schliisslech muss de Max dem Sophie seng professionell Hëllef froen.



19h30: De Journal

19h45: Météo

19h48: Lëtzebuerger am Ausland: beim Viviane Schmit zu Roum



An eiser Serie "Lëtzebuerger am Ausland" huelen mer Iech haut mat op Roum. D'Viviane Schmit ass 1987 vum Deputéierten Georgio Napolitano agestallt ginn, deen 19 Joer drop Staatschef an Italien gouf. Eng Carrière, déi elo 31 Joer feiert, an obwuel den Georgio Napolitano 2015 säin Amt ofginn huet, geet et fir d'Viviane mat Häerz an Séil weider zu Roum.