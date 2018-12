LIVESTREAM vum 1. RTL

Samschdeg, 29. Dezember 2018



18h25: 5 minutes

18h30: Best of No Art On Air

De labberen Talk iwwer kulturell Themen. All Donneschden e spannenden Invité, flott Chroniken, en aktuelle Coup de coeur oder e kulturpolitesche Sujet.



18h57: Meteoflash

19h00: Best of No Art On Air

19h30: De Journal

19h45: Météo

19h48: Lëtzebuerger am Ausland: beim Michel Volk am Luxus-Resort op Mauritius



Haut huelen mer iech mat op eng Platz, déi déi meescht nëmmen aus der Vakanz kennen, ma den Michel Volk an seng Famill wunnen op der Île Maurice an geréieren do en Vakanzen Resort . De Lëtzebuergeschen Manager weess genee wéi d'Konzept fonctionnéiert an setzt sech och fir d'Entwécklung an d'Handwierk dohannen an. E Lëtzebuerger am Ausland, e Reportage vum Yves Trévalec.



20h00: Documentaire: "Am Plang"



D’Wale si gelaf, déi offiziell Riede si gehal. Zäit elo fir d‘Kulissen opzemaachen. Wat heescht et Spëtzekandidat vun der Oppositiounspartei ze sinn ? Intern Konkurrenz, kloer Positiounen.

Wéi vill Aarbecht kascht et, wéivill Réunioune, wéivill Rieden . A wéivill kënnt un?

6 Méint laang huet eng RTL Ekipp de Claude Wiseler begleet, berufflech a privat. Héichten an Déiften vun enger Walkampagne vu bannen.



“Am Plang”, en Documentaire vum Pascal Becker.



21h00: Documentaire: #Xavier - Ee Joer mam Premier



Et waren intensiv lescht Méint fir de Xavier Bettel.

Et goufe schwiereg national an international Dossieren, de Walkampf an d’Ongewessenheet iwwert seng eegen Zukunft. Mir hunn de Premier ee Joer laang op sengem Wee suivéiert.



# XAVIER – ee Joer mam Premier, en Documentaire vun Tim Hensgen a Loïc Tanson