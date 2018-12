De spezielle Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg fir d'Feierdeeg gëtt all Dag am Livestream op RTL.lu an op der App gewisen.

Den Owend op der Télé an hei am Livestream

LIVESTREAM vum 1. RTL

Sonndeg, 30. Dezember 2018



18h25: 5 minutes

18h30: Best of Live! Planet People

Den Talkmagazin vum Freidegowend. E flotte Mix aus aktuellen Themen an interessante Leit.



18h57: Meteoflash

19h00: Best of Live! Planet People

Den Talkmagazin vum Freidegowend. E flotte Mix aus aktuellen Themen an interessante Leit.



19h30: De Journal

19h45: Météo

19h48: De Magazin: Äddi Mulles

Op den US Open huet de Gilles Müller no enger laanger an erfollegräicher Carrière d’Rackett un den Nol gehaangen.

Mir hunn de Lëtzebuerger zu New York begleet. Weisen wéi hien an d’Tennis Pensioun gaangen ass.



20h00: RTL Sport - Réckbléck 2018

Wat e Sportsjoer! 2018 war markéiert vu ville sportlechen Exploiten. Vu Fussball iwwer Tennis bis bei de Vëlo - a ville Beräicher konnten d'Lëtzebuerger Sportler iwwerzeegen. Mir kucke mat e puer vun hinnen zréck ob hir Leeschtungen an de leschte Méint.