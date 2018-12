De spezielle Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg fir d'Feierdeeg gëtt all Dag am Livestream op RTL.lu an op der App gewisen.

LIVESTREAM vum 1. RTL

Dënschdeg, 1. Januar 2019



18h25: 5 minutes

18h30: Famillenduell

Mir hunn 100 Leit gefrot.... an zwou Famillen äntweren. Déi nei Game-Show op RTL mam Dan Spogen.



18h57: Meteoflash

19h00: Zëmmer ze verlounen - Episod 7: "CHARLOTTE - An den Zakar"

D’Valerie deponéiert eng Statu beim Max, déi anscheinend soll aphrodiséierend wierken. De Max hält dat fir eng vum Valerie senge Spannereien, mee wéi dat onscheinbart Charlotte bei him eraplënnert a bal all Nuecht een anere Freier uschleeft, gleeft hien esou lues un d’Wierkung vun der Statu. Niewebäi bereet hie sech vir op eng kleng Roll an engem amerikanesche Kinosfilm. Hie schwätzt sech an, datt dëst säi groussen Duerchbroch wäert ginn



19h30: De Journal

19h45: Météo

19h48: Lëtzebuerger am Ausland: beim Tun Yegles zu Melbourne



4,5 Milliounen Leit wunnen zu Melbourne an een dovunner ass de Lëtzebuerger Tun Yegles. Hien ass zu Ettelbréck gebuer ma huet iergendwann decidéiert op dat anert Enn vun der Welt auszewanderen. Hei schafft hien als Web-Designer. An hei huet hien mat senger Famill och d’Chrëschtfeierdeeg an Silvester gefeiert. Ganz ouni Schnéi ma dofir mat Plage, Mier an eben mëtten am australeschem Liewensstil deen him sou gutt gefält. En vermësst awer och vill zu Lëtzebuerg, vun der Kultur bis bei de Béier an nach e puer Saachen.



20h00: Neijoerschinterview mam Staatsminister



De Premier Xavier Bettel kuckt am Gespréich mam Caroline Mart op d'Joer 2018 zeréck.