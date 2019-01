LIVESTREAM vum 1. RTL

Mëttwoch, 2. Januar 2019



18h25: 5 minutes

18h30: Famillenduell

Mir hunn 100 Leit gefrot.... an zwou Famillen äntweren. Déi nei Game-Show op RTL mam Dan Spogen.



18h57: Meteoflash

19h00: Zëmmer ze verlounen - Episod 8: "CARL - De Regisseur"

Just wéi de Max total frustréiert ass, u senger Existenz als Schauspiller zweiwelt an Trouscht am Alkohol sicht, besuergt säin Agent, den Danny, him e Rendezvous bei engem berühmten dänesche Regisseur. Fir eng Roll an deem sengen nächste Stéck spillen ze dierfen, muss de Max während deenen nächste Wochen spartanesch liewen. Kee Sex, keng Drogen, keen Alkohol, kee Rock ‘n’roll, opstoe bei Sonnenopgank, an all Dag eng gutt Partie Stonne Yoga. Den Danny decidéiert de Max ze iwwerwaachen, dass hien sech och dorun hält. Ausgerechent elo versicht d’Sophie him erëm méi no ze kommen.



19h30: De Journal

19h45: Météo

19h48: Lëtzebuerger am Ausland: beim Stefan a Raquel zu Las Vegas

Las Vegas – d’Stad vun de Casinoen, Zauber-Showen a verréckten Hochzäiten. Eng spannend Destinatioun wou déi meescht Touristen just kuerz Zäit verbréngen. D’Raquel an de Stefan par conter hunn decidéiert do ze bleiwen. Déi zwee Lëtzebuerger hunn zu Las Vegas eng italienesch Gelateria opgemaach a bidden een europäesche Feeling an der Wüste-Stad un. Den Yves Trevalec huet déi zwee Lëtzebuerger am Ausland besicht.



20h00: Krieg der Träume - Episod 1: Überleben

Sommer 1918. Seit vier Jahren tobt der Erste Weltkrieg. Lange waren die Fronten festgefahren, Hunderttausende sind in dem brutalen Stellungskrieg gefallen. Doch seit dem Kriegseintritt

der Amerikaner 1917 haben sich die Alliierten Vorteile erkämpft. Im Herbst 1918 ist eine deutsche Niederlage nicht mehr abzuwenden: Deutschland muss kapitulieren. Am 11. November tritt der Waffenstillstand in Kraft. HANS BEIMLER ist Obermaat bei der kaiserlichen Hochseeflotte

in Cuxhaven. Als seine Mannschaft im Oktober 1918 zu einer letzten, aussichtslosen Schlacht auslaufen soll, meutert die Besatzung und schließt sich dem Kieler Matrosenaufstand an.

MARINA YURLOVA, ehemalige Kosakensoldatin im Dienste des Zaren, wird in Sibirien von der tschechoslowakischen Legion vor einem Erschießungskommando der Roten Armee

gerettet. Sie will zurück an die Front, doch ein tschechischer Hauptmann rettet das Leben der jungen Frau, indem er sie in einen Zug nach Wladiwostok setzt. Die junge Polin APOLONIA CHALUPIEC träumt in Berlin von einer Karriere als Filmschauspielerin. Der deutsche Regisseur

Ernst Lubitsch fördert die junge Frau mit dem geheimnisvollen Künstlernamen POLA NEGRI; er gibt ihr die Hauptrolle in seinem Film „Carmen“. Damit gelingt ihr der Durchbruch. CHARLES EDWARD MONTAGUE, Chef der britischen Militärzensur, erlebt das Ende des Krieges im belgischen Mons. Er trifft auf einen deutschen Leutnant, der ihn anfleht, ihn unter seinen Schutz zu stellen, denn er fürchtet die Rache seiner

Soldaten, die er noch bis kurz vor dem Waffenstillstand in den Kampf getrieben hat. Montague lehnt ab. Wenige Tage später

findet er den deutschen Offizier erhängt an einem Baum, ermordet von seinen eigenen Leuten.

MARIE-JEANNE PICQUERAY, jung und frisch verheiratet, kämpft im Behelfskrankenhaus von St. Nazaire mit der Spanischen Grippe. Sie hat Glück, wird wieder gesund – und entscheidet sich, ein neues Leben zu beginnen: Sie flieht vor

ihrem gewalttätigen Ehemann und der Enge der Provinz nach Paris.



21h00: Krieg der Träume - Episod 2: Frieden

Paris 1919: Politiker aus Großbritannien, den USA, Frankreich, Italien und anderen Staaten verhandeln auf der Friedenskonferenz über die Zukunft Europas: Die Großmächte dominieren die Verhandlungen mit dem Ziel, die eigene Vormachtstellung in der Welt zu sichern. Die deutsche Delegation hat keine Wahl, sie muss den Versailler Vertrag unterschreiben, der das Land zu Gebietsabtretungen, Abrüstung und hohen Reparationszahlungen verpflichtet. Die Französin MAY PICQUERAY schlägt sich in Paris durch. Sie

verliebt sich in den serbischen Medizinstudenten und Anarchisten Dragui. Gemeinsam nehmen sie den Kampf gegen die aus ihrer Sicht verkommene Welt der Demokratie und des Kapitalismus auf.

SILVIO CRESPI, Minister für öffentliche Versorgung, verhandelt für Italien. Als Ausgleich für die verlustreiche Teilnahme am Krieg fordert sein Land neue Gebiete in den Alpen und an der Adria. Streit entbrennt um die Hafenstadt Fiume, die US-Präsident Woodrow Wilson dem neuen Königreich der Serben und Kroaten zuschlagen will. Der Tellerwäscher NGUYEN AI QUOC sieht in den Verhandlungen die Chance, die Welt neu zu ordnen. Für sein Heimatland Vietnam, seit Jahrzehnten Teil der französischen Kolonie Indochina, wünscht er sich Selbstbestimmung. Seine Forderungen druckt er auf Flugblätter, die er den Mächtigen übergeben will.

Für den jungen deutschen Leutnant RUDOLF HÖß ist die Niederlage Deutschlands eine Katastrophe. Statt Ruhm und Anerkennung erwarten ihn daheim nur Chaos und Enttäuschung. Er verachtet die Weimarer Republik. Gleichgesinnte findet er im Freikorps Roßbach, in dem ehemalige Soldaten die Verteidigung des Vaterlandes in die eigenen Hände nehmen. Der polnische Stummfilmstar POLA NEGRI ist wegen der Revolution und der katastrophalen Versorgungslage in Deutschland nach Warschau zurückgekehrt. Sie vermisst

Berlin und ihren Beruf. Auch die Freude ihrer Mutter über die neue Freiheit Polens kann sie nicht über ihre Sehnsucht nach ihrer neuen Heimat hinwegtrösten.