LIVESTREAM vum 1. RTL

Donneschdeg, 3. Januar 2019



18h25: 5 minutes

18h30: Famillenduell

Mir hunn 100 Leit gefrot.... an zwou Famillen äntweren. Déi nei Game-Show op RTL mam Dan Spogen.



18h57: Meteoflash

19h00: Zëmmer ze verlounen - Episod 9: "VALERIE - D'Schwéiermamm"

Ausgerechent d’Valerie plënnert als nächst bei de Max eran. Seng Wunneng ass amgang renovéiert ze ginn, an ass de Moment net bewunnbar. Mee dem Max seng Schwéiermamm ass schlëmmer wéi all d’Matbewunner virdrun. Am léifsten läit si liddereg um Kanapee a kommandéiert de Max ronderëm. D’Wunneng gehéiert him bal net méi. Zesumme mam Sophie entwéckelt de Max e Plang, wéi hien d’Valerie erëm lass ka ginn.



19h30: De Journal

19h45: Météo

19h48: Lëtzebuerger am Ausland: beim „Pirat“ Jos Hames a Polynesien

Selwer bezeechent hien sech als eenzegen lëtzebuergeschen Robinson Crusio op der Welt. Virun 28 Joer war de Jos di éischte Kéier a Polynesien an huet sech direkt an d’Géigend verléift. A wie en dunn virun 4 Joer pensionéiert gouf ass e ganz dohinner geplënnert. Zu Lëtzebuerg war hien jorelaange Ambulancier bei de Beruffspompjeeën, an elo lieft hien op der Insel Moorea. Hei gëtt hien vun den eenheemeschen wéinst sengem look „de Pirat“ genannt. Hien ass begeeschtert vun den Deieren wie déi grouss Schildkröten an och den Haien déi et hei gëtt a bei déi hien ons am Reportage och mathëllt. Hien schnorchelt einfach laascht déi impressionnant Deieren.



20h00: Krieg der Träume - Episod 3: Entscheidungen

Die wirtschaftliche Lage in Europa ist prekär: Inflation und Arbeitslosigkeit steigen. Breite Teile der Bevölkerung leiden Hunger. In Italien kommt es zu schweren Unruhen, in Deutschland besetzen kommunistische Kämpfer Fabriken, um gegen die Arbeitsbedingungen zu protestieren. Rechte

Freikorps und die Reichswehr gehen brutal gegen Arbeiter vor. Während die Kluft zwischen Arm und Reich wächst, boomt in Berlin die Unterhaltungsindustrie. Hans Beimler hat für die Münchner Räterepublik gekämpft. Seinem Ziel einer kommunistischen Gesellschaft ist er nicht

näher gekommen. Seine Familie kann er kaum über Wasser halten. Als er endlich Arbeit findet, scheint alles besser zu werden. Doch die Genossen fordern ihn auf, den kommunistischen Aufstand in Mitteldeutschland zu unterstützen. Pola Negri feiert große Erfolge in Deutschland. Sie wird zu einer der bestverdienenden Schauspielerinnen ihrer Zeit und

genießt das Leben in Berlin. Doch wegen ihrer polnischen Herkunft wird sie auch immer mehr angefeindet. Da erhält sie ein Angebot aus Hollywood. Die ehemalige Kosakenkämpferin Marina Yurlova ist auf der Flucht vor den Bolschewisten in Wladiwostok angekommen.

Für die zarentreue Soldatin ist die einzige Rettung vor dem Tod, auf ein Schiff nach Amerika zu kommen. Doch die USA wollen keine neuen Flüchtlinge aufnehmen. May Picqueray arbeitet als Sekretärin in einem Büro in Paris. Nachts trifft sie sich mit Anarchisten und schmiedet Pläne für

eine bessere Welt. Die bevorstehende Hinrichtung der unschuldig verurteilten Anarchisten Sacco und Vanzetti in den USA empören sie und ihre Gefährten. May baut einen Sprengsatz, der in der amerikanischen Botschaft in Paris explodiert.

Die sozialen Unruhen in Italien erfassen auch Silvio Crespis Textilunternehmen. Die Arbeiter streiken für mehr Mitbestimmung und bessere Löhne. Zunächst versucht er zu vermitteln, doch schließlich kommt er zu dem Schluss, dass das Land nur mit Hilfe der Faschisten unter Benito Mussolini zu retten ist.



21h00: Krieg der Träume - Episod 4: Revolutioun

Moskau ist ein Sehnsuchtsort für alle, die von einer kommunistischen Gesellschaft träumen. Intellektuelle und Freiheitskämpfer aus ganz Europa pilgern hierher. Doch wird das Gesellschaftsexperiment vor allem mit Gewalt vorangetrieben. Deutschlands Wirtschaft liegt am Boden, der Staat ist pleite. Frankreich besetzt 1923 wegen ausbleibender Reparationszahlungen das Ruhrgebiet. Um den Verpflichtungennachzukommen, wirft Deutschland die Notenpressen an: Eine Hyperinflation ist die Folge. ELISE OTTESEN, Schwedens bekannteste Journalistin, wird von Bergarbeiterfrauen eingeladen. Sie ist schockiert vom Elend der Frauen, die von zahllosen Schwangerschaften

ausgelaugt sind – wie ihre Mutter, die 18 Kinder zur Welt gebracht hatte. Elise beschließt, den Frauen mit einer Kampagne zur Sexualaufklärung und Verhütung zu helfen. NGUYEN AI QUOC schließt sich in Moskau der Kommunistischen Internationalen an, die Berufsrevolutionäre ausbildet. Er fordert, die Kolonialvölker stärker in den Kampf um die Weltrevolution einzubinden und gerät damit zwischen die Fronten des Machtkampfs, der nach Lenins Tod zwischen

Trotzki und Stalin entbrennt. MAY PICQUERAY arbeitet in Moskau als Dolmetscherin für

eine Delegation französischer Gewerkschafter. Als sie öffentlich Leo Trotzki und das brutale Vorgehen gegen die Bevölkerung kritisiert, wird sie unter Hausarrest gestellt. Nur mit Glück kann sie die Sowjetunion verlassen. MARINA YURLOVA hat San Francisco erreicht. Die Amerikaner

wollen keine Einwanderer und machen ihr das Leben schwer. Nach Jahren als Soldatin leidet sie unter körperlichen und psychischen Schwierigkeiten. Dennoch will sie Tänzerin

werden. In der Tanzschule Sergejew beginnt sie ihre Ausbildung. Nach der Auflösung der Freikorps wird RUDOLF HÖß Landarbeiter in Mecklenburg. Hier bereitet er sich auf weitere Einsätze vor. Für den Fememord an einem angeblichen Verräter kommt er ins Zuchthaus, wo ihn die Aufseher

schikanieren. Er setzt alle Hoffnung auf Adolf Hitler, den Führer der NSDAP.