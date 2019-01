LIVESTREAM vum 1. RTL

Freideg, 4. Januar 2019



18h25: 5 minutes

18h30: Best of Live! Planet People

Den Talkmagazin vum Freidegowend. E flotte Mix aus aktuellen Themen an interessante Leit.



18h57: Meteoflash

19h00: Zëmmer ze verlounen - Episod 10: "Den Här Scholtes - De Finanzbeamten"

De Max fält aus alle Wolleken, wéi op eemol e Steierbeamten viru senger Dier steet. Mee esou absurd ass dat guer net, well de Max an deene leschte Joren dach iwwerhaapt keng anstänneg Steiererklärung gemaach huet. An de Monsieur Scholtes schéngt alles ze wëssen. Vum Max sengen Optrëtter als Kleeschen am lokale Supermarché, bis hin zu klengen Jobs am Ausland. Onbedéngt muss de Max elo verhënneren dass de Monsieur Scholtes eppes vu senge Sous-Locataire gewuer gëtt. Net esou einfach, well dat schwangert Cordula wunnt grad bei him.



19h30: De Journal

19h45: Météo

19h48: Lëtzebuerger am Ausland: beim Banker Alex Steinmetz zu New York

New York – the place to be/live fir Artisten, Affekoten a Bänker. Just dass den Alex Steinmetz léiwer vu London an Asien geplënnert wär. An nëmme mëttelméisseg begeeschtert war, fir seng Bank op Manhattan schaffen ze goen. Dat sinn elo ëmmerhin scho 4 Joer hir. D’Raphaelle Dickes huet de jonke Mann vu Steesel zu New York am Subway um Wee op d’Aarbecht getraff a gekuckt, wéi him d’Liewen haut dohanne schmaacht...



20h00: Krieg der Träume - Episod 5: Crash

Während eine kleine Oberschicht die „Goldenen Zwanziger“ genießt, leben in den Armenvierteln Millionen Menschen im Elend. Ende 1927 kommt ein neues Finanzprodukt aus Amerika nach Europa: der Konsumentenkredit. Die Menschen kaufen massenhaft auf Pump und spekulieren mit Aktien. Mit dem Schwarzen Freitag 1929 zerplatzt der Traum vom Aufschwung für alle. Die US-Banken ziehen ihr Geld ab und verlangen die Kredite zurück. Banken brechen zusammen, es folgen Warenhäuser und Betriebe. Der Geschäftsmann MARCEL JAMET eröffnet in Paris das Edelbordell „OneTwoTwo“, das er zum Treffpunkt von Politikern,

Militärs und internationalen Stars macht. Als einer

seiner Geldgeber sich das Leben nimmt, muss er mit dem Geheimdienst kooperieren, um sein Bordell durch die Wirtschaftskrise zu bringen.

HANS BEIMLER kommt aus dem Gefängnis und stürzt sich erneut in den Kampf für den Kommunismus. Er verliebt sich in eine junge Genossin. Die Affäre und die Hoffnungslosigkeit

ihrer sozialen Lage treiben seine Frau Magdalena in den Selbstmord. Die Partei nimmt ihm daraufhin beide Kinder weg. ELISE OTTESEN ist inzwischen Schwedens bekannteste Kämpferin für sexuelle Aufklärung und die Rechte der Frauen. Sie hält landesweit Vorträge über Sexualität und

Empfängnisverhütung.

Sie hat Erfolg! Doch dann beginnt ihr langjähriger

Lebensgefährte eine Affäre mit der gerade mal 18-jährigen Alfa. Trotz der sozialen Unruhen und der wirtschaftlich schwierigen Lage ist es SILVIO CRESPI gelungen, sein Firmenimperium auszubauen – mit Hilfe hoher Kredite. Infolge der massiven Aufwertung der Lira durch Mussolini brechen die Exporte ein. Ein Großauftrag der Regierung bringt noch einmal Hoffnung. Doch dann fordern die Banken den Kredit zurück. Die Österreicherin EDITH WELLSPACHER wird als eine der ersten Frauen in Wien zum Medizinstudium zugelassen. Sie erträgt die Anfeindungen durch Mitstudenten und Professoren und hungert oft tagelang, um das Studium finanzieren zu können. Da begegnet sie dem jüdischen Assistenzarzt Max Wachstein.



21h00: Krieg der Träume - Episod 6: Versprechen

Die Massenarbeitslosigkeit infolge der Weltwirtschaftskrise erreicht 1932 ihren Höhepunkt. In Deutschland kämpft die Weimarer Republik ums Überleben. Ständig wechselnde Regierungen werden zwischen Extremisten von Links und

Rechts zerrieben. Kommunisten und Nationalsozialisten liefern sich blutige Straßenschlachten. Am 30. Januar 1933

wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Der Reichstagsbrand Ende Februar 1933 dient dem Regime als Vorwand für die Zerschlagung der KPD und die Verfolgung ihrer Mitglieder.

Jüdische Bürger sehen sich massiven Repressalien

ausgesetzt. Hans Beimler ist 1932 für die KPD in den Reichstag eingezogen. Doch nach dem Reichstagsbrand muss er abtauchen.

Beimler wird verraten, festgenommen und in das KZ

Dachau gebracht. Dort wird er brutal gefoltert. Die Lage scheint aussichtslos, doch dann bietet sich eine Chance zur Flucht.

Rudolf Höß hat geheiratet, eine Familie gegründet und lebt als Landarbeiter in Pommern. Seiner rechten Gesinnung ist er treu geblieben; er übernimmt die Führung des völkischen

Artamanen-Bundes vor Ort. Da begegnet er Heinrich Himmler, der ihn für die SS-Totenkopfverbände gewinnt. Wenig später

tritt Höß eine Stelle als Aufseher im KZ Dachau an.

Nach erfolgreichen Jahren in Hollywood hat Pola Negri in der Weltwirtschaftskrise ihr Vermögen verloren. Ihr erster Tonfilm ist ein Flop, plötzlich will sie in den USA niemand mehr sehen. Die deutsche Filmindustrie will den ehemaligen Superstar für deutsche Produktionen gewinnen. Ihr Vertrauter

Ernst Lubitsch rät dringend ab. Dennoch lässt sich

Pola Negri auf das Geschäft ein. Unity Mitford, Tochter einer britischen Adelsfamilie, schwärmt für Adolf Hitler. Sie gehört zu der wachsenden

Gruppe von Briten, die sich für den Faschismus begeistern – im Gegensatz zu ihrer jüngeren Schwester Jessica, die eine überzeugte Kommunistin ist. Die Auseinandersetzungen

zwischen den jungen Frauen häufen sich. Schließlich gestattet ihr Vater, Lord Redesdale, Unity eine Reise nach Deutschland.