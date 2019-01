LIVESTREAM vum 1. RTL

Samschdeg, 5. Januar 2019



18h25: 5 minutes

18h30: Best of No Art On Air

De labberen Talk iwwer kulturell Themen. All Donneschden e spannenden Invité, flott Chroniken, en aktuelle Coup de coeur oder e kulturpolitesche Sujet.



18h57: Meteoflash

19h00: Zëmmer ze verlounen - Episod 11: "Joe - De Body"

De Max huet senger attraktiver Kollegin Sabrina dat eidelt Zëmmer versprach, mee dat gëtt den Ënnerdaach un de männleche Fotomodell Joe weider. Den Joe, perfekt Ausgesinn, perfekte Body, wëll, ganz vu sech iwwerzeegt, elo och Schauspiller ginn. D’Sabrina besuergt deenen zwee Männer eng Auditioun fir eng Haaptroll u senger Säit. De “Gewënner“ geet mat him fir eng Rei Méint op Tournée. Well d’Sabrina den Joe unhimmelt, an de Regisseur him aus der Hand ze friesse schéngt, gesäit de Max fir sech keng Chance. Oder dach?



19h30: De Journal

19h45: Météo

19h48: Lëtzebuerger am Ausland: beim Amanda a François an der Elbphilharmonie

Lëtzebuerger sinn der iwwerall op der Welt vertrueden. Och zu Hamburg an der Elbphilharmonie. Zanter bal zwee Joer ass dëst beandrockend Gebai d’Aarbechtsplaz vum Amanda Kleinbart an dem François Kremer. Mir haten d’Chance si en Dag ze begleeden a kruten e klengen Abléck hannert d’Kulissen vun der Elbphilharmonie. D’Isabelle Henschen huet si an der Elphi - wéi d’Hamburger hiert neit „Wahrzeechen“ nennen - besicht.



20h00: Krieg der Träume - Episod 7: Verrat

In Deutschland herrscht Vollbeschäftigung. 1935 verabschiedet die NS-Regierung die Nürnberger Gesetze, die jüdische Bürger diskriminieren. Frankreich wählt eine sozialistische

Regierung, worauf eine Kapitalflucht einsetzt, die die wirtschaftlichen Probleme verschärft. In Spanien putschen rechte Generäle unter Francisco Franco gegen die linke Regierung. 1936 bricht der Bürgerkrieg aus. Hitler und Mussolini unterstützen Franco, während junge Freiwillige aus ganz Europa für die Republik kämpfen. In der Sowjetunion

lässt Josef Stalin Konkurrenten als „Volksfeinde“ brutal verfolgen und ermorden.

UNITY MITFORD lebt in München, wo ihr Traum in Erfüllung gegangen ist: Sie hat Adolf Hitler kennengelernt und trifft sich regelmäßig mit ihm. Als „englische Walküre“ begleitet sie ihn zur Eröffnung der Olympischen Spiele 1936 in Berlin.

STEPAN PODLUBNY ist der Sohn eines ukrainischen Kulaken, eines „Volksfeinds“. Trotzdem studiert er in Moskau Medizin. Er glaubt an die sozialistische Idee vom „neuen Menschen“.

Doch der Geheimdienst enttarnt ihn und zwingt den Studenten, seine Kommilitonen und seine Mutter zu bespitzeln. MARCEL JAMETs Bordell „OneTwoTwo“ ist eines der berühmtesten Freudenhäuser der Welt. Damit der französische Geheimdienst stillhält, muss Jamet seine Gäste bespitzeln. Das geht lange gut, doch dann schickt ihm die neue sozialistische

Regierung die Steuerfahndung ins Haus.

EDITH WELLSPACHER hat sich mit dem jüdischen Assistenzarzt Max Wachstein verlobt. Nach dem Abschluss ihres Studiums will sie als Frauenärztin arbeiten. In der Gynäkologie lernt sie den Arzt Bert Springer kennen. Obwohl Springer verheiratet und Anhänger der Faschisten ist, beginnt

die überzeugte Sozialistin eine Affäre mit ihm.

Als im Sommer 1936 in Spanien der Bürgerkrieg ausbricht, zieht HANS BEIMLER in den Kampf für die Verteidigung der Republik und für den Kommunismus. Er schließt sich den Internationalen Brigaden an, übernimmt die Ausbildung der

Freiwilligen und baut eine kampffähige Truppe auf.



21h00: Krieg der Träume - Episod 8: Krieg

Im März 1938 marschieren deutsche Truppen in Österreich ein. Am 9. November zerstören Nazis in der Pogromnacht jüdische Geschäfte, stecken Synagogen in Brand und ermorden hunderte Menschen. Im März 1939 besetzen deutsche Truppen die Tschechoslowakei. Der britische

Premierminister Neville Chamberlain verkündet das Ende der Appeasement-Politik. Während sich Polen die Unterstützung Englands und Frankreichs sichert, schließt Deutschland einen

Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion. Der deutsche Überfall auf Polen erfolgt am 1. September 1939. Der Zweite Weltkrieg beginnt.

Für Edith Wellspacher ist der „Anschluss“ Österreichs ein Schock. Ihr jüdischer Lebensgefährte Max, von dem sie ein

Kind erwartet, wird verhaftet und im KZ Dachau interniert. Sie bittet ihren nationalsozialistischen Geliebten um eine illegale Abtreibung. Danach sieht Edith nur noch einen Ausweg: Flucht.

Unity Mitford ist zurück in England, wo sie für Hitlers

angebliche Friedenspolitik wirbt. Sie versucht, eine Allianz zwischen England und Deutschland zu schmieden. Schließlich muss sie begreifen, dass Adolf Hitler den Krieg unbedingt

will. Stepan Podlubny gerät immer stärker unter den Druck des Geheimdienstes. Verzweifelt sucht er nach seiner Mutter, die spurlos verschwunden ist. Dann verliert er seine Wohnung, muss die Universität verlassen und wird zur Roten Armee

eingezogen. Pola Negri dreht mehrere erfolgreiche UFA-Filme. Sie muss jedoch erkennen, dass die Filme immer stärker von der Propaganda vereinnahmt werden, die Anzeichen eines

bevorstehenden Krieges mehren sich. Doch es ist schwer, aus dem Vertrag mit der UFA auszusteigen und aus Nazi-Deutschland zu fliehen.

Marcel Jamet sammelt in seinem Bordell „OneTwoTwo“ Informationen für den französischen Geheimdienst. Dabei erfährt er, dass die Deutschen einen neuen Krieg vorbereiten. Getrieben von seiner Angst lässt er unter dem Bordell den ersten großen Privatbunker von Paris anlegen. Dort erlebt er wenig später den Beginn des Zweiten Weltkriegs.