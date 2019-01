De spezielle Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg fir d'Feierdeeg gëtt all Dag am Livestream op RTL.lu an op der App gewisen.

Sonndeg, 6. Januar 2019



18h25: 5 minutes

18h30: Best of Live! Planet People

Den Talkmagazin vum Freidegowend. E flotte Mix aus aktuellen Themen an interessante Leit.



18h57: Meteoflash

19h00: Zëmmer ze verlounen - Episod 12: "Joe - De Body"

De Max erwëscht en Abriecher in Flagranti. Mee mat dem jonken Olivier muss een eigentlech éischter Matleed hunn. Säi Schicksal erënnert de Max u säin eegent. Keng Frëndin, keng Aarbecht, keng Wunneng. Well et dobaussen mat Eemere schëtt, léisst hien e bei sech iwwernuechten. Den Olivier bleift, an entpuppt sech als dee feinsten an onkomplizéiertsten Matbewunner deen de Max jee hat. Souguer d’Valerie ass vu sengem Charme total begeeschtert. Ze vill begeeschtert, well hatt eng Nuecht mam Olivier verbréngt. An dono si seng Bijoue verschwonnen...



19h30: De Journal

19h45: Météo

19h48: Rebound - de Basketsmagazin

De Basket Magazin vun der Télé, mat Analyse vun de Matcher, Youth Corner, Portaiten a Reportagen, presentéiert vum Tim Hensgen.



20h00: Film : Foreign Affairs



Produktioun : Les Films Fauves (LU)Durée : 75 MinuttenSproochen : Lëtzebuergesch, Däitsch, Englesch, FranséischËnnertittelen : DäitschSynopsis : De Jean Asselborn, Lëtzebuerger Ausseminister, vertrëtt d’Stëmm vun eisem Land an der grousser Welt, matzen am Kräizfeier vun de Gespréicher tëscht de grousse Länner, a Krisen déi den Equiliber an de Fridden an der Welt a Gefor bréngen. « Foreign Affairs » ass eng Rees an d’Häerz vun der Weltdiplomatie, am « Jang » säin Alldag, seng Course ronderëm d’Welt grad ewéi seng privat Momenter. Den Documentaire weist den Engagement, heiansdo d’Einsamkeet an den Zweifel, mee och d’Hoffnung vun engem Mann, dee seng Fonctioun lieft.