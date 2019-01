LIVESTREAM vum 1. RTL

Néierens op der Welt gëtt et eng Plaz, wou ee souvill Streetfood fënnt wéi hei.



An dëser Episod huelen ech Iech mat op ee vu menge Liiblingsmäert, fir authentesch Streetfood-Snacks z’iessen. Et geet an e Michelin-Stär-Restaurant, dee joerhonnerten-al thai Rezepter rëm nei opliewe léisst. An ech landen am bekanntste Streetfood-Restaurant vu Bangkok an dierf do beim Kachen nokucken.