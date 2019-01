Grand H(umanité) - 62 MinuttenRealisation a Produktioun: Frédérique BuckOp Lëtzebuergesch, Franséisch an EngleschËnnertitelen: Franséisch an Englesch3 Joer no der sougenannter « Migratiounskris » temoignéiere 15 an der Integration vu Flüchtlingen engagéiert Mënschen - 2 Benevollen déi e Refugié bei sech Doheem opgeholl hunn, eng Rei Chef de Projet vun ONGen wéi Passerell asbl, Sportunity asbl, Catch a Smile asbl oder Oppent Haus, bis hin zum Affekot, zum Psychiater, zur Kënschtlerin an Enseignante an enger Classe d’Accueil - vun hiren Erfarungen um Terrain, hirer Motivatioun, hirer Astellung, hire Limitten. Den Aussen-, Asyl- an Immigratiounsminister Jean Asselborn steet de Kritiken vun der Zivilgesellschaft Ried an Äntwert: hien as hin an hir gerass tëschent senger politescher Verantwortung, dem Drock vum Nationalismus queesch duerch Europa, deen no méi Häert rifft, dem bürokratesche System, de Gesetzer a senger Mënschlechkeet. Grand H weist an dësem doucen, fiktiven Dialog d'Roll vun der Zivilgesellschaft a brécht munch Virurteeler géintiwwer Flüchtlingen an engagéierte Mënschen.Mention spéciale - Amnesty Mediepräis 2018 / Jury Special Award - Courage Film Festival 2018, Berlin