An dëser Episode gi mer dem Pierre säi Restaurant besichen, deen déi beschte Pizza zu Bangkok mécht. Mir gi bei e Kolleg vum Pierre, deen e Michelin-Stär huet an dem Pierre seng Wäiner verkeeft. An ech dierf selwer Hand upaken, a beim Pierre doheem eppes Lëtzebuergesches kachen.