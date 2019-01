An dëser Episode treffen ech meng Frëndin d’Chin, wat Food Tours an Thailand organiséiert.

Mir fueren raus aus Bangkok fir en authenteschen Floating Market ze besichen an hei super Streetfood z’iessen. Beim Chin an der Kachschoul leieren ech meng lieblings Thailännesch Platen kachen. An, eisen Tournage op dem Train Market geet bal richteg schief aus.