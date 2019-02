Den Owend op der Télé an hei am Livestream ëm 20 Auer

Année: 2017

Realisatioun: Fränz Hausemer

Productioun: Samsa Film (Anne Schroeder)

Mam support: vum Film Fund Luxembourg

Mat: Jacques Leurs (1910-1968), Léonie Leurs, Jacques Leurs (Neveu)

Durée: 52 Minutten

Sprooch: Lëtzebuergesch



En intime Portrait vum éischte schwaarze Mann mat Lëtzebuerger Nationalitéit, senger Sich no der Identitéit an Europa an am Kongo, am Kontext vun der belscher Kolonialisatioun an der Geschicht vu sengen Elteren.



PDF: Dokumentatioun