© http://ec.europa.eu

Vun Elitten-Unie bis Pre-Implantatiouns-Diagnostik, vun Digitaliséierung vun der Aarbechtswelt bis hin zur Fräiheet vu Fuerscher a Medezinner - en Donneschdeg ass de Carlos Moedas fir eng Aarbechtsvisite zu Lëtzebuerg.



Den "Commissaire européen à la Recherche, à l'Innovation et à la Science" gëtt ënnert anerem vum Chamberpresident Mars Di Bartolomeo a vum President vun der Wirtschaftskommissioun an der Chamber, dem Franz Fayot, empfaangen. Duerno kënnt et dann zu engem Austausch mat Lëtzebuerger Deputéiert:



Il aura un échange de vues avec une délégation composée des membres de la Commission de l'Economie, de la Commission de l'Enseignement supérieur, de la recherche, des médias, des communications et de l'espace, et de la Commission des Affaires étrangères et européennes.



Duerno gesäit de Carlos Moedas och de Premier Xavier Bettel.



De Moedas, 1970 a Portugal gebuer, ass Banker a Politiker. Zanter 2014 ass hien an der EU-Kommissioun, ënnert der Presidence vum fréiere Lëtzebuerger Premier Jean-Claude Juncker.



En Donneschdeg den Owend ass de Carlos Moedas Invité am Journal vun RTL Télé Lëtzebuerg, dofir stellt him elo schonn déi Froen iwwer d'Recherche, d'Innovatioun an d'Wëssenschaft an Europa, déi Iech um Häerz leien oder op der Zong brennen: vu Konkurrenzkampf ëm déi beschte Käpp bis hin zu der Fräiheet vum Fuerscher, vun Digitaliséierung, Innovatioun an Educatioun ... wéi wëll Europa déi Erausfuerderungen ugoen?



Dir hutt an deem Kontext eng Fro un de Carlos Moedas?

Da schéckt eis se elo schonn eran!



Verschidde Froe ginn am Kader vum Interview gestallt; hutt awer w.e.g. Versteesdemech, datt aus Zäitgrënn net ëmmer all d'Froe kënnen dru kommen. Merci!